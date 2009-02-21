کامران قدکچیان درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "فاصله" را قربان محمدپور نوشته که داستانی اجتماعی خانوادگی است. فعلا در حال بازنویسی فیلمنامه هستیم و تا متن آماده نشود پیشتولید را شروع نمیکنیم. طبق برنامهریزیهای انجام شده بهار سال آینده فیلم را کلید میزنم.
این کارگردان و تدوینگر افزود: از سال 85 به دلیل فعالیتهایی که داشتم از فیلمسازی فاصله گرفتم. امیدوارم سال آینده شرایط سینما بهتر از امسال باشد و نگرانیهایی که درباره تولید و اکران فیلم وجود دارد از بین برود.
قدکچیان پس از فیلم سینمایی "سوغات فرنگ" که سال 85 اکران شد، فیلم دیگری نساخته است. "آواز تهران"، "زخمی"، "بهشت پنهان"، "دیوانهوار" و "گردباد" از دیگر فیلمهای اوست. قدکچیان مدتی پیش فیلم تلویزیونی "12 روی 8" را به تهیهکنندگی آرمان زرینکوب ساخت.
