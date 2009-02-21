مرحله انتخاب آثار هفتمین دوسالانه نگارگری آغاز شد

مرتضی حیدری در این باره به خبرنگار مهر، گفت: مرحله انتخاب آثار هفتمین دوسالانه ملی نگارگری از روز پنجشنبه آغاز شد و هیئت انتخاب از میان بیش از 1400 اثر رسیده به دبیرخانه 340 اثر را برای نمایش انتخاب می‌کند.



وی افزود: همچنین مرحله انتخاب مقالات همایش دوسالانه نیز آغاز شده، اما علاقمندانی که تاکنون نتوانسته‌اند آثار مکتوب خود را ارسال کنند تا 10 اسفندماه می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه تحویل دهند.

دبیر دوسالانه نگارگری درباره زمان برپایی نمایشگاه گفت: هفتمین دوسالانه ملی نگارگری شامل آثار "نقاشی ایران (نگارگری)"، "تذهیب"،‌ "گل و مرغ و طبیعت‌سازی" و "تشعیر" از 20 اسفند در شب میلاد رسول اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می‌شود.