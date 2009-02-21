تاکسیهای مشهد رایگان معاینه فنی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمهدی امامی میبدی ظهر امروز در نشستی خبری در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد افزود: طبق توافقنامه ای که میان این سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی امضا شده است، کلیه تاکسیهای رسمی ناوگان تاکسیرانی مشهد یک بار در سال مورد معاینه فنی قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ معاینه فنی و ارتقای وضعیت تردد خودروهای عمومی در سطح شهر مشهد ذکر کرد.

امامی خاطرنشان کرد: مالکان تاکسی هایی که تاکنون تحت معاینه فنی قرار نگرفته اند، می توانند هر روز از ساعت 14 الی 16 عصر با مراجعه به یکی از 3 مرکز معاینه فنی لاله واقع در ابتدای جاده قوچان، رباط طرق واقع در ابتدای جاده قدیم نیشابور و حافظ واقع در میدان حافظ جنب سازمان خدمات موتوری در خصوص معاینه فنی خودروی خود اقدام نمایند.

وی گفت: تاکسی های پلاک عمومی مدل 84 و ماقبل تنها تا پایان سال مهلت دارند نسبت به معاینه فنی خودرو خود اقدام کنند.

امامی عنوان کرد: بزرگترین مرکز معاینه فنی مکانیزه خودرو شرق کشور واقع در خیاباین شهید مفتح مشهد نیز به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر بیش از چهار هزار دستگاه تاکسی در مشهد فعال است که یک نوبت در سال می توانند به صورت رایگان از خدمات معاینه فنی استفاده کنند.

غلامرضا زارعی خاطرنشان کرد: این طرح از شهریور ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: در این راستا تمامی تاکسیهای پلاک عمومی مدل 84 و ماقبل باید یک نوبت در سال مورد معاینه فنی قرار بگیرند.