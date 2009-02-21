دبیرکمیته فوتسالAFC به تهران می آید / ارزیابی امکانات تهران و اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال که مسئول مستقیم این کمیته برای انتخاب میزبان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا و جام باشگاه‌های آسیاست بر اساس برنامه پس از آنکه روز سه شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد به اصفهان می رود و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه از امکانات این شهر برای میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در سال 2009 بازدید به عمل آورد.

"اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا در تیرماه سال 1388 برگزار می شود."

"میگل" فیلیپینی پس از بازدید از امکانات شهر اصفهان روز پنج شنبه به تهران باز می گردد و در روزهای پایانی هفته جاری شرایط شهر تهران را برای میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در سال 2010 مورد ارزیابی قرار می دهد. وی بر اساس برنامه روز شنبه هفته پیش رو تهران را به مقصد کوالالامپور ترک می کند.

"یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در خردادماه سال 1389 برگزار خواهد شد."

دبیرکمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اکنون در کشور قطر به سر می برد تا شرایط این کشور را برای میزبانی این دو رویداد قاره‌ای ارزیابی کند. قطر از رقبای جدی کشورمان برای میزبانی یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی قاره آسیاست.