بوش به فرانسه مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فايننشال تايمز، اين چهارمين ملاقات اين دو رئيس جمهور در اين ماه است كه اين ديدارها تاكيد مي كند كه بوش براي بهبود روابط خود با فرانسه اهميت زيادي مي دهد.

به نوشته اين روزنامه، بوش در مذاكرات قبلي خود با شيراك به سردي روابط دو كشور اشاره كرده و گفته است ممكن است اين به خاطر آزمايش كردن تواناييهاي كاخ سفيد و جلب حمايتهاي گسترده تر در عرصه بين المللي با توجه به موقعيت متزلزل كنوني عراق باشد.

پيش بيني ميشود قطعنامه جديد سازمان ملل در مورد حضور نيروهاي چند مليتي در عراق از موضوعات مهم اين ديدار باشد.

اين روزنامه افزود، اگر چه فرانسه بارها تاكيد كرده است كه نيرويي به عراق اعزام نخواهد كرد، اما ا ين كشور در تلاش است براي بازسازي عراق اموري به همانند آموزش پليس عراق ونيروهاي امنيتي آن ويا بخشيدن بخشي از بدهي هاي خارجي اين كشور كمك مي كند.

به نوشته اين روزنامه، نتايج اين ديدار براي سياست داخلي بوش خيلي مهم است زيرا جان كري، نامزد دمكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بارها از بوش به خاطر روابطش با متحدان اروپايي خود انتقاد كرده است.

گفتني است رئيس جمهور آمريكا روز گذشته قول داد كه حاكميت را به شكل كامل به عراقي ها منتقل خواهد كرد و اين در حاليست كه شيراك و ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه خواستار بازگشت واقعي حاكميت به عراق تحت چهارچوب سازمان ملل هستند.

لازم به ذكر است فرانسه كه ازمخالفان سرسخت حمله آمريكا به عراق است خواستار واگذاري كامل قدرت به دولت موقت عراق كه قرار است اول جولاي شروع بكار كند مي باشد .

ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در يك تماس تلفني به جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا گفت كه بايد در سي ژوئن انتقال واقعي قدرت به مردم عراق انجام شود .

