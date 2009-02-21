صادرات 196میلیون کیلو کالا از استان مرکزی به 22 کشور

مهدی میراشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه ارزش این کالاها بیش از یک هزار و 462 میلیارد ریال می رسد افزود: میزان صادرات انجام شده در سال جاری در مقایسه با سال قبل از نظر وزن یک درصد و از نظر ارزش هفت درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: کالاهای صادر شده به کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، قاره آفریقا،‌ قاره اروپا و آمریکای مرکزی بوده است.

میراشرفی عنوان کرد: انواع محصولات پتروشیمی، اجزا و قطعات ماشین‌های کشاورزی، شیشه و آینه جام، پروفیل و لوله سیاه و گالوانیزه، نفت سفید، قیر نفت، ورق آلومینیوم، انواع گل و گلدان، قطعات دکل انتقال نیرو، فرش و گلیم دستبافت، روفروشی، کیسه فریز، واگن قطار از جمله کالاهای صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 100 میلیون کیلو به ارزش 729 میلیارد ریال از این میزان صادرات مربوط به نفت گاز، نفت سفید و بنزین بوده خاطر نشان کرد: از مجموعه این صادرات 80 میلیون کیلو کالا به ارزش 31 میلیارد ریال مربوط به شهرستان ساوه است.

میراشرفی در ادامه با اشاره به میزان واردات استان مرکزی اظهار داشت: همچنین طی این مدت 37 میلیون و 783 هزار کیلو به ارزش یک هزار و 510 میلیارد ریال واردات به استان مرکزی انجام شده که در مقایسه با سال قبل از نظر وزن 580 درصد و از نظر ارزش 627 درصد رشد داشته است.

وی افزود: این کالاها شامل ماشین ‌آلات، اجزا و قطعات ماشین‌های صنعتی، پاکت شیر و مواد اولیه مورد استفاده در صنعت است.

