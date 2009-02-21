92 هزار دانش آموز استثنایی در کشور در حال تحصیلند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سوسن کشاورزی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از مدارس استثنایی بوشهر در جمع شماری از خبرنگاران افزود: از این تعداد دانش آموز استثنایی 70هزار نفر در مدارس ویژه و 20 هزار نفر در مدارس تلفیقی در کنار دانش آموزان عادی مشغول به تحصیلند .

وی اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در یک هزار و 400 مدرسه ویژه و یک هزار و 400 کلاس درس ضمیمه عادی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور با بیان این که دیدگاه جامعه باید نسبت به دانش آموزان استثنایی تغییر کند، گفت: تغییر نگاه جامعه نسبت به این دانش آموزان یکی از سیاست های این سازمان است که نباید دانش آموزان درجامعه انگشت نما باشند و باید مردم بدانند که این دانش آموزان توانمندند و بنابراین باید این توانمندیها را شکوفا کرد .

کشاورزی با تاکید بر پیشگیری از شیوع معلولیتها در جامعه گفت : دانش آموزان ویژه نیازمند اعتبارات و امکانات و نگاه ویژه مسئولان هستند که این امر تنها با تعامل بین مسئولان و همکاری و همراهی مردم امکان پذیر خواهد بود .

وی با بیان اینکه سیاست ادامه تحصیل دانش آموزان ویژه در مدارس عادی در دست پیگیری است، گفت: توسعه آموزش فراگیر در بین دانش آموزان استثنایی از جمله سیاستهای این سازمان است که برنامه ادامه تحصیل دانش آموزان ویژه در کنار دانش آموزان عادی در مدارس عادی در دستور کار است .

معاون وزیر آموزش وپرورش با بیان این که مدارس عادی نیازمند تجهیز به امکانات و تجهیزات ویژه این دانش آموزان است ، گفت: طرح آموزش فراگیر در هفت استان کشور در حال اجرا است که با ارزیابی و رفع موانع و ایجاد زمینه های لازم زمینه توسعه این طرح در کل کشور ایجاد خواهد شد .

کشاورزی کمبود نیروی متخصص را از عمده کمبودهای این سازمان عنوان کرد و گفت : به علت ساماندهی نشدن مناسب نیروی انسانی در سطح کشور با مشکل کمبود نیرو مواجه هستیم که امیدواریم با همکاری مجلس با هیات دولت در زمینه تامین کسری اعتبار وزارت آموزش و پرورش مشکل کمبود نیروی انسانی این وزراتخانه نیز حل شود.