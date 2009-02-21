121 میلیارد تومان به صنایع استان مرکزی تزریق شد

محمد رضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه این اعتبار به منظور حفظ اشتغال در صنایع استان توزیع شده است افزود: عمده تزریق تسهیلات از شبکه بانکی برای تقویت سرمایه در گردش صنعت است که در این زمینه تسهیلات پرداختی بانکها طی هشت ماهه اول سال جاری 800 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه رقم 760 میلیارد تومان از محل طرح آمایش صنعت برای سرمایه در گردش، توسعه واحدهای فعلی، ایجاد واحدهای جدید و بحران زدایی در اختیار صنایع قرار گرفته است اضافه کرد: 500 میلیارد ریال نیز برای اشتغال مجدد افرادی که از کار برکنار و بیمه بیکاری دریافت می کردند پرداخت شده است.

وی تولید ناخالص داخلی را شاخص مهم در ارزیابی اقتصادی دانست و اضافه کرد: در تولید ناخالص داخلی رتبه دهم را در کشور داریم.

با اشاره به اینکه در استان مرکزی دو هزار و 400 واحد صنعتی کوچک و بزرگ وجود دارد افزود: تولیدات استان به 69 کشور جهان صادر شده که 27 هزار و 150 میلیارد ریال معادل 27/2 درصد از کل تولیدات کشور را شامل می شود.

وی اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری تا پایان سال گذشته 46 هزار و 521 میلیارد ریال بوده که 8/9 درصد سرمایه گذاری انجام شده در کشور در بخش صنعت است که در این زمینه استان مرکزی رتبه اول سرمایه گذاری در بخش صنعتی در کشور را به دست آورده است.

عاشوری با بیان اینکه نرخ بیکاری 6/9 درصد نگه داشته شده خاطر نشان کرد: تاکنون 600 میلیون دلار صادرات از استان مرکزی انجام شده که این میزان پنج درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود.