جابه جایی 1.9 میلیون مسافر بیش از ظرفیت فعلی فرودگاه امام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدیمی امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در برخی ساعات شبانه روز در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 4 برابر ظرفیت فرودگاه جابجایی مسافر انجام می شود و به عبارت دیگر، 80 درصد مسافران در 12 ساعت از شبانه روز در این فرودگاه تردد می کنند که مشکل ازدحام مسافر و عدم پاسخگویی مطلوب به تقاضای آنان را در این فرودگاه به وجود می آورد.

وی افزود: در سال 84 ، 21 هزار تن بار و یک میلیون نفر مسافر از طریق 8 هزار و 200 پرواز در فرودگاه امام (ره) جابه جا شد که این آمار در سال 85 به 33 هزار تن بار و 1.6 میلیون نفر مسافر از طریق 13 هزار پرواز افزایش یافت.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ادامه داد: همچنین در سال 86 ، 53 هزار تن بار و 2.5 میلیون نفر مسافر از طریق 17 هزار پرواز در فرودگاه امام جابه جا شده که این آمار در سال 87 به 110 هزا تن بار و بالغ بر 5 میلیون مسافر در قالب 30 هزار پرواز افزایش یافته است.

قدیمی اقرار داشت: افزایش تصاعدی روند حمل بار و مسافر فرودگاه امام (ره) متناسب با افزایش ظرفیت ایجاد شده در این فرودگاه نبوده است و درصدد هستیم با تسریع روند پروژه های عمرانی این فرودگاه بخشی از مشکلات پاسخگویی به نیاز مسافران را مرتفع کنیم.

وی اظهار داشت: برای نگهداری وضعیت موجود فرودگاه امام (ره) سالیانه به 60 میلیارد تومان هزینه نیازمندیم که با توجه به درآمدهای شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در حال حاضر از این نظر در فرودگاه امام خمینی (ره) در وضعیت درآمد - هزینه قرار داریم.

مدیر کل فرودگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: امسال 70 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام فرودگاه امام اختصاص یافت که این رقم در سال آینده 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

قدیمی در خصوص انجام طرح جامع توسعه فرودگاه امام نیز گفت: در فاز فعلی این فرودگاه پاسخگویی به نیاز 4.1 میلیون نفر مسافر در نظر گرفته شده است که این رقم با اجرای فاز دوم به 26 میلیون نفر مسافر و با اجرای فاز سوم به 50 میلیون نفر مسافر و در فاز چهارم یعنی افق 1404 به 95 میلیون نفر مسافر در طول سال افزایش می یابد.

وی در خصوص احداث باند دوم فرودگاه امام (ره) نیز گفت: با افزایش 300 متری تاکسی وی موجود این فرودگاه این بخش به عنوان باند اضطراری فرودگاه امام در نظر گرفته خواهد شد و طی روزهای آینده پیمانکار اجرایی این طرح مشخص خواهد شد و ساخت آن به بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

قدیمی اتمام پروژه های نیمه تمام در فرودگاه امام (ره) را اولویت کاری خود برشمرد و گفت: برخی از پروژه های نیمه تمام این فرودگاه هفته آینده توسط وزیر راه و ترابری افتتاح خواهد شد که شامل ایستگاه CNG ، سایت سوخت رسانی به هواپیماها، مجموعه سرویس های بهداشتی، نمازخانه و خدمات رسانی و محل دپوی تاکسی های این فرودگاه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت نگهداری روزانه سوخت موتور هواپیماها در فرودگاه امام (ره) 3 میلیون لیتر است که با ایجاد مخازن جدید 9 میلیون لیتر ظرفیت نگهداری سوخت دیگر در این فرودگاه ایجاد شده است.

قدیمی در پاسخ به این سئوال که چرا تناقض گویی در روند ساخت باند دوم فرودگاه امام خمینی (ره ) وجود داشته است، گفت: احداث باند مستلزم مطالعات بسیار دقیقی است تا اپرون و سیستمهای پیشرفته ناوبری روی آن نصب شود و ساخت باند یکی از پیچیده ترین پروژه های عمرانی است ومطالعات آن کاملا نهایی شده است و مناقصه بین المللی برگزار و طی روزهای آینده پیمانکارش مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 6 ایرلاین داخلی و 22 ایرلاین خارجی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مستقر هستند و میانگین تاخیر پروازهای این فرودگاه از 120 دقیقه در سال گذشته به 30 دقیقه در ماه دهم سال جاری کاهش یافته است.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) یاد آور شد: در این فرودگاه مشکلات سطوح پروازی و سایتهای پروازی نیز وجود داشت که از سوی خلبانان مرتبا به ما تذکر داده می شد ولی اکنون با اجرای عملیات درزگیری و آیرولاستیک پروازها در فضای بسیار ایمن انجام می شود و محل پارک هواپیماها نیز توسعه می یابد و این طرح توسعه یافته از بیستم اسفند ماه قابل بهره برداری خواهد بود.