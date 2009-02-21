نخستین همایش منطقه ای دریای خزر و رژیم حقوقی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر همایش منطقه ای دریای خزر ظهر شنبه در نشست خبری این همایش در دانشگاه آزاد سوادکوه افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و مرکز مطالعات دریای خزر با این همایش همکاری دارند.

کرد: داوران این همایش منطقه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد واحد چالوس، سوادکوه و مازندران هستند.

سید مسعود مصلایی گفت:30 مقاله در حوزه های مختلف رژیم حقوقی دریای خزر، تاریخ دریای خزر، ناتو دریای خزر، آینده دریای خزر، تعیین منابع نفت و گاز دریای خزر و امنیت دریای خزر در این همایش ارائه می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه با اشاره به اینکه تعداد 10 مقاله توسط سخنرانان ویژه در این همایش ارائه می شود، اظهار داشت: این همایش از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 11 اسفندماه در تالار ابن سینای دانشگاه برگزار می شود.

عباسعلی طالبی، رئیس کمیته ملی همایش و مدیرگروه سیاسی دانشگاه آزاد واحد سوادکوه نیز در سخنانی اظهار داشت: نقد و بررسی دریای خزر از جنبه جغرافیایی و تاریخی، جایگاه دریای خزر در معادلات سیاسی، منطقه ای و جهان، نقد و بررسی اهمیت اقتصادی دریای خزر، دریای خزر و آلودگیهای زیست محیطی، دریای خزر و تاراج ذخایر و دریای خزر و آبزیان از اهداف برگزاری این همایش است.

به گفته وی، جغرافیای تاریخی، علل اهمیت خزر با رویکرد تاریخی، اسناد و مدارک مربوط به دریای خزر، خزر و قراردادهای تاریخی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، ژئوپولتیک دریای خزر بخشی از محورهای همایش را تشکیل می دهند.

طالبی بیان داشت: خزر و امنیت منطقه ای، اهمیت خزر و سازمان های شانگهای، خزر و امنیت روسیه، خزر تهدیدها و فرصت ها، اهمیت اقتصادی دریای خزر، خزر و صنعت گردشگری، مشترکات ذهنی کشورهای حاشیه دریای خزر، خزر و امنیت ایران، خزر و نظامی گری، آینده خزر جنگ یا شکوفایی، آینده خزر جنگ یا صلح، دریای خزر و آمریکا، خزر و کشورهای اروپایی متحد از دیدگاه اقتصادی و دریای خزر و نفت محورهای قابل بحث در همایش یکروه منطقه ای دریای خزر در مازندران است.

این مسئول علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد سوادکوه افزود: معاون اروپایی وزیر خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر میهمان ویژه این همایش منطقه ای است.

وی افزود: در صورت استقبال بیشتر مدعوین، اساتید و صاحبنظران این همایش برای سال های آتی به صورت ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.