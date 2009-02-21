امضاء تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و سازمان ملی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه بیرجند ظهر امروز در آئین امضاء این تفاهمنامه گفت: در راستای هم افزایی و استفاده از امکانات دو دستگاه مرتبط مستقیم با جوانان یعنی دانشگاه بیرجند و سازمان ملی جوانان در جهت ارتقاء فعالیت در زمینه های علمی و پژوهشی به امضاء رسید که ثمرات آن متوجه جوانان خواهد شد.

محمد رضا میری با اشاره به اینکه خراسان جنوبی یکی از جوان ترین استانهای کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر از هر هشت شهروند در این استان یک نفر دانشجو بوده و دانشجویان یک هشتم جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

وی ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و پژوهشی را یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: پس از انقلاب هر سال یک موسسه آموزش عالی در استان ها تاسیس شده است.

رئیس دانشگاه بیرجند در خصوص نگاه ویژه به جوانان در دانشگاه بیرجند تصریح کرد: در حال حاضر 15 کانون علمی و فرهنگی در زمینه های مختلف تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت در دانشگاه بیرجند فعال است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی نیز در این آئین امضاء تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و سازمان ملی جوانان را یک کار ارزشمند دانست و گفت: این امر در بحث تحقیقات، پژوهش و مطالعه در زمینه های مختلف از جمله اشتغال پایدار، آسیب شناسی و رفع آسیب های اجتماعی مرتبط با جوانان کمک موثری به رفع نیاز جوانان خواهد کرد.

عیسی فرهادی به افزایش زیر ساخت های آموزشی در دولت نهم اشاره کرد و افزود: در آموزش و پرورش معادل 15 سال گذشته زیر بنای آموزشی ساخته شده است.

وی با اشاره به افزایش سالنهای ورزشی طی سه سال اخیر در سطح استان، اظهار داشت: این سالنها متناسب با نیاز جوانان این مرز و بوم بوده و از پراکندگی مناسبی برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در مقولات مسکن و تحصیلات اقدامات چشمگیری صورت گرفته، خاطر نشان کرد: مباحث ازدواج آسان واشتغال پایدار از جمله مسائلی است که در سال های آتی به طور جدی مورد بحث و برسی قرار خواهد گرفت.