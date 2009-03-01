خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر : این کتاب با پیشگفتاری از گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی آغاز می‌شود که هدف این کتاب را ایجاد ادبیات در خصوص برنامه‌ریزی فرهنگی با مجموعه مقالاتی پیرامون پویایی فرهنگی، الزامات الگوی مدیریت فرهنگی، خصوصی‌سازی در حوزه فرهنگ، یارانه فرهنگی و ... دانسته است.

در ادامه مقاله‌هایی چون "پویایی نظام فرهنگی کشور؛ آسیب‌ها و راهبردها" به قلم دکتر سیدرضا صالحی امیری، "الزامات سیاستگذاری فرهنگی در سطح ملی" دکتر رمضانعلی رویایی و اسحاق رسولی و "الزامات الگوی مدیریت فرهنگی در ایران" دکتر سیدرضا صالحی امیری و فرزانه چاوش‌باشی آمده است.

"بررسی واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیردولتی و ارائه راهکار مناسب با توجه به برنامه سوم و چهارم توسعه" به قلم دکتر اسماعیل کاوسی و دیگران، "بررسی یارانه فرهنگی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران سال: 1379 الی 1381" محمود قاسمی و "مدل ارزش‌های فرهنگی: رویکردی جامع برای ارزش در چشم‌اندازها" برگردان فاطمه توحیدی اردهایی دیگر مقاله‌های این کتاب هستند.

در چکیده آخرین مقاله این چنین آمده: هویت فرهنگی رابطه‌ای قوی با روش‌های ارتباطی که افراد با چشم‌اندازهای خود برقرار می‌کنند، دارد. ممکن است تعداد کمی از چشم‌اندازهای خاص ارزش جهانی یا چشمگیر داشته باشند اما تقریباً همه چشم‌اندازها به روش‌های متعدد توسط افرادی که ارتباط نزدیک با آنها دارند، ارزشگذاری می‌شوند.