نوشیدن آب سرد با غذا مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شینهوا، محققان چینی اعلام کرده اند مصرف آب یا نوشیدنی گرم با غذا به مراتب بیضررتر است. نوشیدن آب سرد با غذا یا بلافاصله بعد از غذا میتواند چربی موجود در آن را تبدیل به تودههای سفتی کند که شبیه حالت منجمد است.
این عمل فرآیند هضم غذا را کند کرده و نیز زمانی که با اسید معده ترکیب میشود تجزیه و به سرعت توسط روده جذب میشود؛ حتی سریعتر از غذای جامد.
از طرفی چربی موجود در غذا که به واسطه مصرف آب سرد سفت تر شده سطح روده را میپوشاند و مانع تماس مستقیم و موثر پرزهای روده با غذا شده و به تدریج بخشی از غذا در جدار روده باقی میماند که همین امر میتواند موجب بروز تودههای انسدادی و حتی سرطانی در برخی افراد شود.
کارشناسان معتقدند بهتر است با غذا از مایعات گرم مانند سوپ یا نوشیدنی گرم استفاده شود. در حال حاضر مردم مناطقی از کشورهای اشیای شرقی نیز چنین میکنند.
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