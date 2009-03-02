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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۸:۳۵

آگاهی سلامت/

حمله قلبی همواره با درد سینه همراه نیست

حمله قلبی همواره با درد سینه همراه نیست

محققان اعلام کرده اند تمام حملات قلبی لزوما با درد سینه و بازوی چپ توام نیست و در مواردی با درد آرواره همراه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی یواس ای تودی، با توجه به ارتباط میان بیمارهای قلبی و مشکلات دهانی مشخص شده در بسیاری از موارد درد شدید در ناحیه ارواره مقدمه حمله  قلبی است.

بنابر همین گزارش از جمله دیگر علائم مشترک حمله قلبی  نیز تهوع و عرق کردن ناگهانی است که در هیچیک از این موارد درد سینه و یا بازوی چپ احساس نمی شود.

بررسیها نشان داده 60 درصد افرادی که در خواب دچار حمله قلبی می شوند هرگز از خواب بیدار نمی شوند . اما درد در ناحیه آرواره میتواند هشدار دهنده باشد و فرد  را از خواب عمیق بیدار کند .

در چنین مواردی با اقدام به موقع و مراجعه به مراکز پزشکی می توان جان بسیاری افراد را نجات داد اما اگر فرد منتظر درد سینه یا بازوی چپ بماند زمان از دست می رود و ممکن است هرگز قابل جبران نباشد.

کد مطلب 837747

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