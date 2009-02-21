۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

وزیر خارجه افغانستان امروز به آمریکا می رود

رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان به آمریکا سفر می کند تا آخرین تحولات مربوط به کشورش را با مقامها در واشنگتن مورد ارزیابی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادفر امروز عازم آمریکا می شود تا در ارزیابی مجدد جنگ علیه تروریسم در افغانستان که از سوی آمریکا دنبال می شود، مشارکت داشته باشد.

وزارت خارجه افغانستان با صدور بیانیه ای این خبر را اعلام و اضافه کرد که دادفر در این سفر همچنین با همتایان آمریکایی و پاکستانی خود در یک نشست سه جانبه شرکت خواهد کرد تا برخورد با تروریسم را در منطقه مورد بررسی قرار دهد.

همچنین بررسی نظرات کابل در راهبرد مشترک مبارزه با تروریسم یکی دیگر از ماموریتهای وزیر خارجه افغانستان تلقی می شود.

"عبدالرحیم وردک" وزیر دفاع، "محمد حنیف اتمر" وزیر کشور و "عمر الله صالح" رئیس سازمان اطلاعات افغانستان دادفر را در این سفر همراهی خواهند کرد.

این سفر در حالی است که امروز "نانسی پلوسی" رهبر حزب اکثریت دموکرات در کنگره آمریکا در افغانستان به سر می برد و او به همراه هیئت خود با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است.

