140میلیارد ریال بین کمیته زنان و خانواده استانداریها توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فاطمه آلیا ظهر امروز درهمایش "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن" در زنجان افزود: اعتبار اختصاص یافته برای ارائه آموزشهای مختلف مهارتهای زندگی زنان هزینه خواهدشد.

وی با بیان اینکه تقویت جایگاه خانواده از سیاستهای برنامه پنجم توسعه کشور است، ادامه داد: در حال حاضر حاضر آموزشهای خانواده در قالب طرحهای گوناگون توسط کمیته زنان و خانواده استانداریها در دست انجام است.

آلیا، زن ایران را نمونه بارز از یک زن توانمند و تاثیر گذار در جامعه دانست و با اشاره به جایگاه زن در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در زمان طاغوت، زن در جایگاه فریبایی و جلوه گری و در عرصه های اجتماعی نیز حضوری کلیشه ای داشت و حضور زنان در جامعه تنها در قالب شعار بود.

وی، با اشاره به فراز و نشیبهای طی شده جهت تثبیت جایگاه فعالیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: با شروع به کار دولت نهم ضمن توجه دادن مسئولان به جایگاه زن در اجتماع نگاهی جدی به جایگاه زن در خانواده شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار منوط به داشتن نیروی انسانی سالم است، افزود: زن محور تربیت کننده نیروی سالم و پویا در جامعه است.

وی با بیان اینکه در عرصه های اجتماعی به هیچ وجه قایل به تفکیک جنسیتی نیستیم، یادآورشد: زنان، خواهان برقراری عدالت اجتماعی بین زنان و مردان هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس از تنظیم لایحه تسهیلات شغلی برای زنان شاغل خبر داد وافزود: این لایحه در آینده نزدیک جهت تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد.

آلیا ادامه داد: این لایحه بر اساس سیاست دولت نهم مبنی بر ارتقای جایگاه زنان به موازات فعالیتهای اجتماعی آنان، تهیه و تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر فضای مجلس برای رای دادن به این لایحه آماده است، هدف از تنظیم این لایحه را استحکام هرچه بیشتر بنیان خانواده و پیشگیری از تزلزل آن عنوان کرد.

آلیا با اشاره به اینکه این لایحه در معاونت حقوقی مجلس مراحل پایانی را طی می کند، یادآور شد: شناور و منعطف کردن ساعات کار زنان متناسب با مسئولیتهای آنان در خانواده و ایجاد سلسله تسهیلاتی برای زنان شاغل بارویکرد توجه بیشتر به زنان سرپرست خانوار از جمله موارد پیش بینی شده در این لایحه است.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر بیش از12 درصد زنان کشور شاغل هستند، افزود: با تدابیر لازم و اتخاذ راهکارهای مناسب، دغدغه و نگرانیهای زنان شاغل در خصوص لطمه خوردن خانواده و جایگاه شغلی آنان باید از بین برود.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه جامعه باید از تخصص، توانمندی و ظرفیتهای زنان به بهترین نحو ممکن بهره مند شود، گفت: عدم فراهم شدن این زمینه در حکم محرومیت جامعه از پتانسیل و توانایی نیمی از جمعیت کشور است.

همچنین در ادامه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان نیز در این همایش با بیان اینکه زنان همواره منشا تحولات بزرگی در جامعه بوده اند، گفت: زنان رکن رکین و پای استوار در تاسیس نظام جمهوری اسلامی بودند.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی افزود: ریشه جامعه سالم، قابل اعتماد، پویا و توانمند در نهاد خانواده ای مستحکم نهفته است که زنان اساس آن می باشند.

وی، با بیان اینکه در زمان حاضر نهاد خانواده مورد تهدید و حملات فراوانی قرار گرفته است، یادآورشد: نظام اسلامی، اهمیت و احترام خاصی برای قشر زنان قایل است و پیروزی زنان را پیروزی جامعه و نظام و موجب عزت و سربلندی کشور می داند.