۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۱

نماینده مردم مشهد خواستار بخشش خداداد عزیزی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال خواهان بخشش خداداد عزیزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد جواد آرین منش، نماینده مردم مشهد در نامه ای به علی کفاشیان خواهان بخشش محرومیت یک ساله خداداد عزیزی شد.

در متن این نامه آمده است:

برادر گرانقدر جناب آقای کفاشیان رئیس محترم فدراسیون فوتبال

بیش از سه ماه از محرومیت برادر عزیز و چهره افتخار آفرین ورزش کشورمان جناب آقای خداد عزیزی حماسه ساز ملبورن از فعالیت های ورزشی می گذرد.

به نظر می رسد تداوم چنین وضعیتی به مصحلت نیست نباید سوابق درخشان ورزش خداداد عزیزی را که با به ثمر رساندن گل تاریخی در سال 76 باعث صعود تیم ملی ایران به جام جهانی شد فراموش کرد نباید فراموش کرد که این بازیکن مشهدی در سال 75 به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا لقب گرفت و در جام ملت های آسیا و مسابقات باشگاه های آسیا بارها برای میهن اسلامی ما افتخار آفرید.

لذا اینک که باشگاه پیام خراسان به منظور خروج از بحران و ماندگاری در لیگ برتر شدیدا نیازمند کمیته محترم انضباطی بقیه مدت محرومیت ایشان بخشیده شود تا باشگاه پیام و ورزش قهرمانی کشور از وجود این قهرمان محبوب بهره مند شود.
 

