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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کاهش 10 درجه ای دمای هوا در نیمه شمالی کشور

کاهش 10 درجه ای دمای هوا در نیمه شمالی کشور

مدیر کل پیش بینی هوای سازمان هواشناسی کشور از کاهش 10 درجه ای دمای هوا در نیمه شمالی کشور از روز دوشنبه خبر داد و گفت: بارش باران طی هفته جاری در سطح کشور پراکنده خواهد بود.

پرویز رضازاده درگفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت هوا در سطح کشور طی هفته جاری گفت: در 24 ساعت آینده استانهای غربی، شمال غربی و حاشیه جنوبی البرز تا تهران و سمنان در گیر وزش باد، رگبار و رعد و برق و بارش پراکنده خواهند بود.

وی با بیان اینکه وزش باد طی هفته جاری درکل کشور مداوم خواهد بود، افزود: از صبح فردا نیز در مناطق مرکزی، شرق و شمال شرق کشور وزش باد رگبار و رعد و برق که از ویژگی جوی ماه اسفند است، پیش بینی می شود.

مدیر کل پیش بینی هوای سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: از فردا بعد از ظهر نیز بارش باران در نوار غربی قطع و در مناطق مرکزی و شرقی آغاز می شود.

رضازاده درباره وضعیت جوی استان تهران نیز گفت: از عصر فردا بارندگی خاص و چشم گیری در تهران نخواهیم داشت.

کد مطلب 837777

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