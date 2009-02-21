کاهش 10 درجه ای دمای هوا در نیمه شمالی کشور

پرویز رضازاده درگفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت هوا در سطح کشور طی هفته جاری گفت: در 24 ساعت آینده استانهای غربی، شمال غربی و حاشیه جنوبی البرز تا تهران و سمنان در گیر وزش باد، رگبار و رعد و برق و بارش پراکنده خواهند بود.

وی با بیان اینکه وزش باد طی هفته جاری درکل کشور مداوم خواهد بود، افزود: از صبح فردا نیز در مناطق مرکزی، شرق و شمال شرق کشور وزش باد رگبار و رعد و برق که از ویژگی جوی ماه اسفند است، پیش بینی می شود.

مدیر کل پیش بینی هوای سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: از فردا بعد از ظهر نیز بارش باران در نوار غربی قطع و در مناطق مرکزی و شرقی آغاز می شود.

رضازاده درباره وضعیت جوی استان تهران نیز گفت: از عصر فردا بارندگی خاص و چشم گیری در تهران نخواهیم داشت.