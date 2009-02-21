رشد چهار درصدی اعتبار تخصیص یافته به بخش پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد اسحاقی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد: پیش بینی می شود این میزان به بیش از 30 میلیارد ریال در سال آینده افزایش یابد.

اسحاقی به فعالیت بیش از سه هزار و 458 سمن جوانان تا پایان سال گذشته در سطح کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سهم خراسان جنوبی از این تعداد 85 سمن است که به بررسی محورهای 19 گانه جوانان می پردازد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ایران با بیان اینکه بالغ بر دو هزار و 692 سمن در سطح کشور تمدید اعتبار نامه انجام داده اند، خاطر نشان کرد: در این راستا 165 طرح پژوهشی و علمی، 269 طرح اعتقادی، 67 طرح هنری و بقیه در محورهای دیگر فعالیت داشتند.

اسحاقی تعداد طرح های پژوهشی از سال 84 تاکنون را بیش از 200 طرح پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: هویت جوانان، ازدواج، اوقات فراغت، اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی و آسیب های اجتماعی جوانان از جمله محورهای مطرح شده در این طرح ها می باشد.

وی از برگزاری همایش ملی مناسبات روحانیت و جوانان و چالش ها و راهبردها دردر اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: این همایش توسط دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار خواهد شد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ایران در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشگاهی نیز تصریح کرد: بیش از 150 پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکتری در سال جاری به تصویب رسیده که مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به میزان بالای میل به مشارکت در جوانان ایران نسبت به جوانان جهان، بر تقویت و سرمایه گذاری برای مشارکت همه جانبه جوانان تاکید کرد و افزود: در طول سه دهه گذشته، موضوع مشارکت جوانان همواره مورد اهتمام نظام بوده است.

اسحاقی بررسی وضعیت 10 ساله جوانان از سال 75 تا 85 را یکی از اقدامات موثر این سازمان دانست و افزود: کلیه مسائل و چالشهای 10 ساله اخیر جوانان مورد بررسی قرار گرفته و مقدمه ای برای رفع مشکلات 10 سال آینده آنان خواهد بود.

وی با تاکید بر افزایش قدرت تصمیم گیری جوانان و نهادینه سازی مشارکت در این نسل اظهار داشت: عدم حضور جوانان در لایه های مدیریتی و بی اعتمادی نسبت به توانمندی های آنان همچنین نظام غلط تربیتی برخی خانواده ها که در آنها واگذاری مسئولیت به جوانان با تاخیر صورت می گیرد، از جمله ضعف های موجود است که باید برطرف شود تا به این ترتیب زمینه مشارکت جوانان با تشکیل انجمن ها ، شوراها و سازمان های مردم نهاد فراهم شده و در جریان مشارکت آنان، مهارت افزایی صورت گیرد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ایران تقویت حس مشارکت جویی، اعتماد به نفس، بستر سازی برای مشارکت، ارتقا و توانمندسازی سمن ها و توسعه کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد را از خطوط مشی اجرایی برنامه توسعه و ارتقای مشارکت جوانان عنوان کرد.