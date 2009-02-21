90 هزار نفر در کرمان تحت پوشش خدمات کانونهای فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام محمد رضایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خانه مطبوعات کرمان اظهار داشت: کانون های فرهنگی و هنری به دلیل قرار گرفتن در مساجد در مناطق مختلف به خصوص در مناطق محروم جنوب استان می توانند نقش موثری در فرهنگ سازی ایفاء کنند.

وی با اشاره به عضویت 90 هزار نفر در این کانون ها تصریح کرد: هم اکنون در استان کرمان 300 کانون فرهنگی و هنری در حال فعالیت می باشند که سهم عمده ای در فرهنگ سازی استان برعهده دارند.

حجت الاسلام رضایی افزود: در استان کرمان بالغ بر هزار مسجد وجود دارد که از این تعداد تنها 130مسجد دارای کتابخانه هستند.

وی عنوان کرد: در طول ایام دهه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در استان کرمان همایش ها و نشست های مختلفی در خصوص فرهنگ سازی دینی و مهدویت برگزار می شود.

وی خواستار توجه بیشتر مسئولان در خصوص استفاده بهینه از فضای مساجد و آموزش های فرهنگی و مذهبی جوانان در مساجد شد و گفت: هنر نقش بسیار تعیین کننده در فرهنگ سازی بین اقشار مختلف جامعه دارد که باید با جدیت به آن پرداخته شود.

