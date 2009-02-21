کمیته انضباطی اشتباهش را اصلاح کرد/ دوشنبه رسیدگی به پرونده حیدری

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکایت باشگاه پاس همدان برای دریافت مطالبات خود از خسرو حیدری ، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جلسه رسیدگی به این پرونده را به روز دوشنبه موکول کرد. پیش از این کمیته انضباطی فدراسیون بدون در نظر گرفتن برنامه مسابقات لیگ برتر و در اشتباهی عجیب فردا یکشنبه (4 اسفند) و همزمان با دیدار استقلال و پاس همدان را برای بررسی این پرونده تعیین کرده بود که این تقارن شائبه هایی را برانگیخته بود.

درهمین خصوص مسئول دبیرخانه کمیته انضباطی با بیان اینکه تقارن رسیدگی به این پرونده کاملا تصادفی بوده و هیچگونه عمدی در این زمینه وجود نداشته است، اظهار داشت: برنامه حضورشاکیان پرونده ازحدود یک ماه پیش مشخص و به اطلاع افراد مرتبط با پرونده رسیده بود و در آن زمان برنامه مسابقات لیگ برتر از سوی سازمان لیگ مشخص نشده بود.

محمدرضا آرویی اضافه کرد: در رسیدگی به اینگونه پرونده ها، انضباطی تنها موظف است با طرفین پرونده هماهنگی های لازم جهت حضور در جلسات رسیدگی را انجام دهد و اینگونه نیست که این کمیته تمامی جوانب و حتی برنامه مسابقات را در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: بدنبال تقارن این جلسه با دیدار استقلال و پاس همدان با توافق مسئولان دو تیم این جلسه با یک روز تاخیر به روز دوشنبه موکول شد.