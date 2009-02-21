۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

339 واحد صنفی در مازندران پلمپ شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی مازندران گفت: در یازده ماهه نخست سال جاری تعداد 339 واحد صنفی متخلف در استان پلمپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران در ساری افزود: این اقدام در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و پیگیری کاهش قیمت اقلام مشمول قیمت صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی مبنی بر تداوم قاطع با متخلفین طی یازده ماه گذشته واحدهای فوق پلمپ و تعطیل شدند.

به گفته وفایی نژاد، در این مدت تعداد چهار هزار و 275 واحد صنفی هم اخطار اولیه بند د ماده 28 دریاف کردند.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران از هم استانی های مازنی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را با شماره تلفن 124 ادارات بازرگانی شهرستان ها اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 837817

