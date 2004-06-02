اسراييل بايد بهاي گرفتاري آمريكا در باتلاق عراق را بپردازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسراييلي يديعوت آحارونوت، سرلشگر آهارون زئيفي هشدار داد فشارهايي كه آمريكا به خاطر عراق در معرض آن قرار گرفته شايد اين كشور را وادار به اعمال فشار بر اسراييل براي تعديل سياست هايش در قبال فلسطينيان كند.

اين مقام ارشد نظامي صهيونيست اعتراف كرد كه به هر ميزان كه آمريكايي ها در باتلاق عراق بيشترغرق مي شوند اسراييل بايد هزينه هايش را بپردازد.

به اعتقاد وي به دليل اينكه آمريكا در باتلاق عراق گرفتار شده است و به خاطر وضعيت دشواري كه در عراق دارد به كشورهاي اروپايي و سازمان ملل تكيه خواهد كرد و آنها نيز به نوبه خود به آمريكايي ها فشار وارد مي كنند كه اسراييل را وادار به تعديل سياست هايش در قبال فلسطينيان كند.

سرلشگر زئيفي پيش بيني كرد: اوضاع عراق هرگز تا دو سال آينده سرو سامان نخواهد گرفت.



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