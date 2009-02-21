دکتر سید محمد حسینی ظهر در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به طرحهای عمرانی در دست اقدام دانشگاه پیام نور انتظار داریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای به دانشگاه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی هیئت دولت بیش از 70 میلیارد تومان طرح های مختلف عمرانی و آموزشی بر عهده دانشگاه پیام نور قرار داده شده است که اگر بودجه دانشگاه افزایش پیدا نکند امکان تحقق این طرحها میسر نیست.

رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: ما انتظار داریم که بودجه دانشگاه پیام نور نیز مانند سایر دانشگاههای کشور سرانه ای محاسبه شود. البته ما انتظار نداریم که مانند دانشگاههای دیگر یک میلیون و نیم تومان به هر دانشجو اختصاص دهند بلکه با اختصاص 200 هزار تومان به هر دانشجو باید مبلغی در حدود 170 میلیارد تومان به دانشگاه اختصاص پیدا کند.

حسینی تاکید کرد: در سال 87 پیش بینی درآمد دانشگاه بیش از 340 میلیارد تومان بود در حالی که 100 میلیارد تومان از این پیش بینی محقق نشد و دانشگاه با مشکلات مالی فراوانی روبرو شد.

با برگزاری کلاس های فراگیر آزاد موافق نیستیم

حسینی همچنین با اشاره به برگزاری کلاسهای فراگیردر آموزشگاههای آزاد خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور با برگزاری این کلاس ها در آموزشهای آزاد موافق نیست زیرا برنامه ریزی برای انجام کلاسها در واحدهای دانشگاه پیام نور انجام شده است.

وی گفت: در حال حاضر نیازی به برگزاری کلاسها در آموزشگاههای آزاد وجود ندارد و دانشگاه نیز با برگزاری این کلاسها موافقت نکرده است.