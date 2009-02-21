مدیران ادارات مازندران درباره عملکرد خود در امور بانوان پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان از انتخاب ستاد سیمرغ مازندران به‌عنوان ستاد برتر در کشور خبر داد و با بیان اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه در امور بانوان کار جدیدی بوده و برای اولین بار انجام می‌شود، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند چرا که هدف از انجام این بررسی کمک به دستگاه برای بهبود وضعیت بانوان است.

وی افزود: با بیان مشکلات موجود و بحث و بررسی‌های کارشناسی در این کارگروه، قطعاً نتایج مطلوبی در جهت رفع آن بدست می‌آید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خواستار تعیین ساختاری مشخص برای بررسی عملکرد دستگاه‌ها درامور بانوان شد و تصریح کرد: دستگاه‌ها برای ارائه گزارش، سرفصل‌های عملکرد انجام شده را با آمار و ارقام از قبل در اختیار اعضای کارگروه قرار دهند.

وی همچنین خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: طرح و برنامه‌های سال آتی امور بانوان، به دبیرخانه کارگروه ارائه شود.

زهرا شرف‌الدین مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استان از انتخاب غرفه بانوان به‌عنوان غرفه برتر نمایشگاه سیمرغ استان خبر داد و گفت: طرح پارک ویژه بانوان از سوی دفتر امور بانوان و خانواده‌ی استان نیز به‌عنوان برترین طرح شکوفایی و نوآوری استان در سال ۱۳۸۷ برگزیده شد.

وی افزود: این پارک با نام بوستان نشاط و عفاف برای تقویت روحیه، حفظ سلامت جسمی، روحی و ایجاد فضای آرام در خانواده ایجاد شد.

شرف‌الدین با اشاره به کلنگ‌زنی پارک ویژه بانوان شهرستان بابل در ایام مبارک دهه فجر، بیان کرد: بوستان نشاط و عفاف شهرستان آمل در هفته وحدت به بهره‌برداری می‌رسد.

عبدالوحید فیاضی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان با اشاره به تعداد بانوان شاغل در سازمان گفت: 20 هزار نفر از نیروی انسانی شاغل در این سازمان و ۲۶ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز استان را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی تقویت و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با آموزش ۱۰ هزار نفر از شاغلین در ۳۲ شهرستان، نشست علمی و تخصصی با موضوع زن در اندیشه دینی و برای ارتقا آگاهی و دانش‌افزایی در حوزه بانوان با ۵۰ نفر در ۵۰ نشست جداگانه، افزایش امکانات دستیابی دختران مناطق محروم به تحصیل، آموزش مهارت‌های اساسی زندگی با حضور ۵۵۰ نفر از دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان، اجرای طرح رحمت برای تحکیم و تقویت بنیان خانواده، جذب و نگهداشت دختران بازمانده از تحصیل و برگزاری دوره تربیت مربی عفاف و حجاب با حضور ۱۵۰ نفر را از جمله اقدامات انجام شدة این سازمان در حوزه بانوان بیان کرد.

وی اعلام داشت: برای توانمندسازی دختران در مقابله با آسیب‌های مختلف جسمی، روانی، حرکتی و عاطفی، کارگاه آموزشی با رویکرد مقابله با ناتوی فرهنگی برای ده هزار نفر از دانش آموزان دختر برگزار شد.