تشکیل کارگروههای تخصصی کمیت بخشی سند چشم انداز حوزه علمیه

به گزارش خبرنگار مهر، این 5 کارگروه شامل کارگروه آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب و برنامه ریزی با مسئولیت معاونین مرتبط در مرکز مدیریت حوزه علمیه قم فعالیت خود را آغاز کرده اند. برخی از این کارگروهها تاکنون جلساتی نیز برگزار کرده و بقیه کارگروه ها نیز به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند.

این کارگروهها براساس پیش نویس سند چشم انداز بیست ساله حوزه علمیه قم موضوعات مرتبط را کمیت بخشی کرده و با تعیین مقدار عددی هر فعالیت، نیازهای حوزه را تا سال 1408 هجری شمسی تعیین خواهند کرد.

این فعالیت مقدمه تدوین اولین برنامه 5 ساله حوزه های علمیه خواهد شد.