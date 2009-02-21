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۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۴۱

یک میلیارد ریال اعتبار برای بقاع متبرکه در ایلام هزینه شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اوقاف و امور خیریه استان ایلام گفت: در سال جاری یک میلیارد ریال اعتبار برای بقاع متبرکه در این استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی عصر امروز در حاشیه تجلیل از خادمین بقاع متبرکه استان ایلام افزود: در سال جاری یک میلیارد رایل اعتبار برای بقاع متبرکه استان ایلام هزینه شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون 54 بقاع متبرکه در استان ایلام وجود دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه اعتبار هزینه شده برای این تعداد بقاع متبرکه شامل بهداشت، مرمت، ساماندهی و..بوده است، خاطرنشان کرد: مردم استان ایلام در برای بقاع متبرکه احترامی خاصی قائل هستند.

در این همایش از خادمین بقاع متبرکه در استان ایلام تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 837856

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