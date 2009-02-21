امکان نابودی هابل به واسطه وجود ذرات فضایی ناشی از برخورد دو ماهواره

به گزارش خبرگزاری مهر، ابرهای مملو از ذرات بقایای به جامانده از برخورد دو ماهواره مخابراتی برای بسیاری از ماموریتهای فضایی مشکل ساز شده و می تواند تهدید نابودی برای تلسکوپ فضایی هابل به شمار رود.

در تاریخ 10 فوریه یک ماهواره فعال مخابراتی آمریکایی و یک ماهواره از کار افتاده روسی در ارتفاع 800 کیلومتری و با سرعت 10 کیلومتر بر ثانیه با یکدیگر برخورد کردند.

ابر ناشی از این برخورد دارای بیش از 600 ذره است و این ذرات به اندازه ای بزرگ هستند که توسط سیستمهای ردیابی آمریکا قابل ردیابی باشند. همچنین بر اساس پیشگویی مقامات ناسا تعداد این ذرات طی هفته های آینده تا 1000 افزایش خواهد یافت.

بازسازی ها نشان می دهد که تعداد ذرات ریز ناشی از این برخوردها به یک میلیون نیز خواهد رسید. تهدید این ذرات برای یک ماموریت به سوی ایستگاه بین المللی فضایی یک در 300 تخمین زده شده است اما این خطر در ارتفاعی برابر ارتفاع ماموریتی هابل بسیار بیشتر خواهد بود.

بر اساس گزارش زی نیوز، بدون انجام ماموریتی در این ارتفاع به سوی تلسکوپ هابل، روزهای باقی مانده از عمر این تلسکوپ انگشت شمار خواهند بود. حتی قبل از شکل گیری برخورد 10 فوریه ذراتی که از آزمایشهای چینی ها در فضا ایجاد شده بود نیز ماموریت هابل را با خطر مواجه ساخته و احتمال برخورد را برای این تلسکوپ به 1 در 185 رسانده بود.