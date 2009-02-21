اعتبارات بخش آب و کشاورزی گیلان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر شنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: مسئولین باید برای مقابله با خشکسالی برروی اجرای پروژه هایی مانند انتقال آب از زهکشها به مزارع، تقویت ایستگاههای پمپاژ، حفر و تجهیز چاهها، لایروبی استخرها و تالابها و ... متمرکز شوند.

وی عنوان کرد: با جمع آوری همه توانها، همتها، ظرفیتها و پتانسیلهای دستگاهها و کمک مردم و کشاورزان استان نه تنها با مشکلی روبرو نخواهیم شد بلکه می توان تمامی کمی ها و کاستی ها را جبران و کشاورزان را در مقابل حوادث غیر مترقبه بیمه کرد.

قهرمانی با بیان اینکه همه مسئولین باید به صورت هماهنگ و همگام و یکپارچه در جهت مقابله با خشکسالی گام بردارند خاطرنشان کرد: شخم زمستانه کشاورزان از مواردی است که می تواند نقش بسزایی در جهت مقابله با خشکسالی ایفاء کند.

استاندار گیلان اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از مناطق شخم زمستانه و همچنین لایروبی آب بندانها به شکل مطلوب در حال انجام است.

قهرمانی تصریح کرد: مسئولین باید هرچه سریعتر تدابیر، راهکارها و تصمیمات لازم را در جهت مقابله با خشکسالی اتخاذ کنند.

وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات مربوط به بخش زراعی در سال 87 باید انجام شود افزود: برای طرحهای مرتبط با آب از طرحهای ملی استانی شده 97.8 درصد تخصیص در نظر گرفته شده است.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه برای پروژههای مربوط به کم آبی دراستان صددرصد تخصیص در نظر گرفته شده است اظهارکرد: با این میزان اعتباردر نظر گرفته شده می توان پروژههای نیمه تمام را به اتمام رساند.

قهرمانی همچنین بیان داشت: تخصیص در نظر گرفته شده در سال 87 برای کل کشوربه استثنای سه استان از جمله گیلان 75درصداعتبارات عمرانی است که دراستان گیلان نسبت به کل کشور چهاردرصد تخصیص بیشتر در منظور شده است.

استاندار گیلان با مثبت ارزیابی کردن نوبت بندی آب در سال گذشته تاکید کرد: کشاورزان باید بدانند مسئولین غمخوار آنان بوده و مصمم اند تا مشکلاتشان را حل کنند.

قهرمانی با بیان اینکه دستگاههای عضو ستاد خشکسالی باید فعالیتهای مشترکی با صدا و سیما درجهت اطلاع رسانی مردم داشته باشند افزود: مشارکت دستگاههای ذیربط با جهاد کشاورزی باید توسعه یابد تا بتوان مشکلات کم آبی در سال زراعی جدید را بهتر از سال گذشته پشت سرگذاشت.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان نیز در این نشست گفت: ارتباط دستگاههای استانی با ملی ارتباط خوبی است و برای استان از اعتبارات ملی، هزینه ای و استانی در بخشهای عمرانی و هزینه ای سهم خوبی در نظر گرفته شده است.

کیهان هاشم نیا افزود: تدوین برنامه مقابله با خشکسالی ها باید به تفکیک شهرستان و نقطه ای توسط دستگاههای ذیربط تهیه شود.

وی تصریح کرد: دستگاهها باید با همکاری صدا و سیما با هدف فعال سازی و تشویق کشاورزان اطلاع رسانی به موقع انجام دهند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم هم دراین جلسه گفت: لایه بودجه ای که دولت تقدیم به مجلس کرد 296 هزار میلیارد تومان است که با تلاش، همت، پشتکار و جدیتی که در دولت نهم وجود دارد این بودجه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی هزینه شود.

مهرداد لاهوتی اظهار داشت: روند بودجه استان نسبت به سال گذشته در بخش استانی و ملی رو به رشد است.

در ادامه این جلسه نماینده مردم رودبار در مجلس هشتم اظهار داشت: آب آشامیدنی روستاها از موارد مهمی است که باید مسئولین توجهی ویژه ای به این امرداشته باشند.

صمد مرعشی با اعلام اینکه برای پاسخگوی مشکل عدم ساماندهی چشمه ها باید کمیته ویژه ای تشکیل شود افزود: آب آشامیدنی یکی از بحثهای مهمی است که مسئولین باید بطور جد پیگیرآن باشند تا بتوان با ساماندهی چشمه ها بخشی از مشکلات را رفع کرد.

درادامه این نشست هریک از اعضا به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و با راهنمایی ها و دستورات استاندار تصمیمات لازم در هر بخش گرفته شد.