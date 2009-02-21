به گزارش خبرنگار مهر، صابر ابر در جمع دستاندرکاران فیلم سینمایی "درباره الی" در مورد بازی در فیلم فرهادی گفت: تردیدی نداشتم که میخواهم در این فیلم بازی کنم و مدت زمان کوتاه بازیام اهمیت نداشت. علیرضا شخصیتی است که تاثیرش را حتی در مدت زمان اندک حضورش در مقابل دوربین روی تماشاگر میگذارد.
وی ادامه داد: تجربه بازیگری در این فیلم اتفاقی خاص بود و جنس بازی خاصی را طلب میکرد. ما اتفاقات را دراین فیلم زندگی میکردیم و همراه با فیلم جلو میرفتیم. با وجود آنکه بازی من مربوط به بخشی کوتاه از کار میشد اما از ابتدا سر صحنه حاضر میشدم و جنس جدیدی از بازی کار را در سینما تجربه کردم.
بازیگر نقش علیرضا در "درباره الی" افزود: یکی از مسائلی که به بازی من در این فیلم کمک بسیاری کرد تمرین کردن صحنههایی بود که در فیلمنامه وجود نداشت. من و خانم علیدوستی با آنکه مقابل هم بازی نداشتیم اما در تمرینها با هم صحبت میکردیم و یکبار در اتودی که میزدیم صحنهای را تمرین کردیم که من به در خانه خانم علیدوستی میروم و او حرفهای من را گوش نمیدهد. این تمرین 40 دقیقه طول کشید و پس از آن دریافتم که این نقش را باید به چه نحو بازی کنم.
ابر درباره نحوه ورودش به قصه "درباره الی" گفت: من از زمانی وارد فیلم میشوم که قصه در اوج است و از همین رو نمیتوانستم بخشی را به عنوان سکانس اصلی متصور شوم و باقی کار را نسبت به آن بچینم. همه اینها ویژگی کار من در "درباره الی" محسوب میشد.
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