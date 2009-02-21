۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۴

چهار هزار تشکل مردم نهاد در کشور مجوز فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور گفت: برای چهار هزار تشکل مردم نهاد در کشور مجوز فعالیت صادر شده که دوهزار مجوز در دوران دولت نهم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجدالدین معلمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار دوسوم فعال بوده و یک سوم این تشکلها به اقتضائات سنی و برخی مشکلات فراروی از فعالیت کنار می کشند.

وی اظهار داشت: این تشکلهای در 76 حوزه تخصصی تقسیم بندی شده اند که هر جوان متناسب با تشخیص نیازها و علایق و تخصص خود یکی را انتخاب می کند.

به گفته معلمی هر پنج نفر جوان زیر 29 سال یک سمن تشکیل می دهند و با گذر از 29 سالگی کار را به جوانترها می سپارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور بیان داشت: کیفی سازی فعالیتهای تشکیلاتی از جمله برنامه ها بوده و در حوزه تخصصی عمده فعالیت ما در حوزه الگو سازی است.

وی مهمترین مسائل تشکل های جوانان را کم تجربگی دانست و یادآورشد: این تشکلها نه آموزش تخصصی دیدند و نه با انگیزه ای ایجاد شدند و سمن ها فرصتی برای پی بردن به تمایلات در سطح گروهی است.

معلمی عنوان کرد: فعالیتهای گروهی ضعیف است و مردم فرد گرایی را ترجیح می دهند در حالیکه سمنها روحیه جمع گرایی را تقویت می کنند.

وی مشکلات قانونی که ابهام ایجادکرده، مشکل هنجار فضای عمومی که آنها را آدمهای قابل احترامی نمی بیند و نداشتن تخصص لازم را از جمله مشکلات فراروی تشکلهای مردم نهاد جوانان برشمرد.

 

