بازیکنان استقلال سرشار از انگیزه هستند/ از تعطیلی لیگ استقبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی که در حاشیه تمرین امروز استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و تمام بازیها مشکل است. هیچ تیمی نمی تواند بگوید که بازی آسانی در پیش رو دارد. استقلال هم از این قاعده مستثنی نیست. بازیهای استقلال چه در ورزشگاه آزادی و چه در شهرستانها همیشه مشکل بوده است و تیم هایی که مقابل استقلال قرار می گیرند انگیزه های زیادی دارند.

قلعه نویی پیرامون وضعیت پاس همدان گفت: پاس یک تیم بسیار خوب و جنگنده است و از کادر فنی با دانش و قابلی برخوردار است. آنها با انگیزه های زیادی به دیدار ما خواهند آمد و حتما برای کسب امتیاز مقابل ما بازی خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال شرایط تیم خود را چنین توصیف کرد: ما پس از باختی که مقابل مقاومت سپاسی شیراز داشتیم فکر می کنم تمامی بچه ها انگیزه های لازم را برای پیروزی در دیدارهای بعد به دست آورده اند و آنها متوجه شده اند که هیچ حریفی را نباید دست کم بگیرند. من اعتقاد دارم که این باخت یک شوک به تیم ما بود که فکر می کنم بازیکنان ما از این باخت درس های زیادی گرفتند.

وی در مورد تساوی تیم پرسپولیس با برق شیراز گفت: صد درصد این مساوی تاثیر بسیار مثبتی برای ما داشته و حتما ذوب آهن نیز از این تساوی راضی است اما ما باید تمام افکار خود را معطوف به بازیهای خود کرده و تمامی تمرینات و فکر و ذکر خود را به بازی مقابل پاس معطوف کنیم.

قلعه نویی پیرامون تعطیلی بازیهای اول فروردین گفت: به اعتقاد من برای کمک به تیم ملی باید هرکس هر آنچه که در توان دارد انجام دهد. اگر فدراسیون صلاح دانسته که با لغو این بازیها به تیم ملی کمک خواهد شد ما از آن استقبال می کنیم اما امیدوارم اگر این بازی ها لغو شد برنامه بازیهای آینده را به ما بدهند تا ما بتوانیم برای آماده نگه داشتن بازیکنانمان یک برنامه ریزی ویژه در نظر بگیریم.

وی در مورد رینالدو و امیدررضا روانخواه گفت: این دو بازیکن از بازیکنان خوب ما هستند که با توجه به شرایطی که دارند ما آنها را در لیست 18 نفره قرار دادیم تا در موقع لزوم از آنها استفاده کنیم.