برای قهرمانی چاره ای جز شکست دادن پاس نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی در مورد بازی با پاس همدان گفت: تیم پاس همدان یکی از تیم های خوب شهرستانی است که از یک کادر فنی خوب برخوردار است و طی این دو - سه سال گذشته که به همدان منتقل شده بازیهای خوبی از خود ارائه داده است.

وی افزود: بازی با این تیم ها سختی های خاص خودش را دارد و اگر تیم ما می خواهد به قهرمانی در لیگ برسد باید حتما این بازی را با پیروزی به پایان ببرد.

قربانی در ادامه خاطر نشان کرد: سه امتیاز این بازی بسیار برای ما حیاتی است و با توجه به باختی که در بازی گذشته داشتیم که به زعم همه کارشناسان یک شوک به موقع به ما بود، باید قطعا پیروز دیدار با پاس باشیم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه پاسی ها نیز برای کسب سه امتیاز این دیدار به میدان خواهند آمد از هواداران این تیم خواست فردا هم مثل دیدارهای گذشته از استقلال حمایت کنند.