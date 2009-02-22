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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۱۱

حاشیه های دیدار تیم های فوتبال استقلال و پاس همدان

تیم فوتبال استقلال با پیروزی یک بر صفر برابر پاس همدان به صدرنشینی خود در رقابتهای لیگ برتر ادامه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از شروع این دیدار برخی بازیکنان پاس به سمت نیمکت استقلال رفتند و برخی بازیکنان استقلال نیز به سمت نیمکت پاس.

* منصور پورحیدری سرمربی پیشین استقلال نیز که هم اکنون در تیم پاس فعالیت می کند نیز به سمت کادر فنی و بازیکنان استقلال رفت.

* اویس کردجهان بازیکن تیم پاس همدان پس از تعویض به سمت نیمکت نرفت و به نشانه اعتراض مستقیما به رختکن رفت.

* تماشاگران استقلال و امیر قلعه نویی در برخی صحنه های نسبت به قضاوت علیرضا فغانی اعتراض داشتند.

* برخی هواداران استقلال به محض پا به توپ شدن مجید غلام نژاد بازیکن ملی پوش پاس همدان علیه او شعار می دادند.

کد مطلب 837877

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