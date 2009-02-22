حاشیه های دیدار تیم های فوتبال استقلال و پاس همدان

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از شروع این دیدار برخی بازیکنان پاس به سمت نیمکت استقلال رفتند و برخی بازیکنان استقلال نیز به سمت نیمکت پاس.

* منصور پورحیدری سرمربی پیشین استقلال نیز که هم اکنون در تیم پاس فعالیت می کند نیز به سمت کادر فنی و بازیکنان استقلال رفت.

* اویس کردجهان بازیکن تیم پاس همدان پس از تعویض به سمت نیمکت نرفت و به نشانه اعتراض مستقیما به رختکن رفت.

* تماشاگران استقلال و امیر قلعه نویی در برخی صحنه های نسبت به قضاوت علیرضا فغانی اعتراض داشتند.

* برخی هواداران استقلال به محض پا به توپ شدن مجید غلام نژاد بازیکن ملی پوش پاس همدان علیه او شعار می دادند.

