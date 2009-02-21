شورای حل اختلاف بخش تعاون تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی امروز در گشایش نخستین شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاون در تهران گفت: تاکنون 150 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که بیش از 25 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.

قائم مقام وزیر تعاون اظهار داشت: با 42 میلیون نفری که در آینده جزو تعاونی ها خواهند شد در مجموع 40 درصد از مردم جامعه عضو تخصصی تعاونی ها خواهند شد.

علوی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت و رسیدگی امور 150 هزار تعاونی به صورت دستی انجام پذیر نیست وزارت تعاون طرح نظارت جامع هوشمند را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: این سیستم به صورت تجربی در مسکن مهر اجرا شد و با استفاده از این سیستم از مجموع چهار میلیون و 200 هزار نفر ثبت ‌‏نام شده در طرح مسکن مهر،‌ سه میلیون و 200 هزار نفر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.

معاون وزیر تعاون از سرمایه گذاری 850 میلیارد تومانی مردم در طرح مسکن مهر خبر داد و بیان داشت: در بخش نظارت بر عملکرد تعاونی ها طی 6 ماه سال جاری از 110 هزار تعاونی 9 هزار و 375 تعاونی مورد بررسی عملکرد قرار گرفتند.

علوی خاطر نشان کرد: هشت هزار و 84 تعاونی توسط وزارت تعاون، 291 تعاونی توسط خود اعضا از طریق اتحادیه‌‏های تعاونی و هزار و 360 تعاونی نیز از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و ارزیابی واقع شدند.

قائم مقام وزیر تعاون مجموع شکایات تعاونی ها را در شش ماه گذشته 3 هزار و 750 فقره اعلام کرد و گفت: این میزان معادل سه و چهار دهم درصد کل شکایات است.

وی بیشترین تخلفات صورت گرفته را در حوزه تعاون مربوط به هیئت مدیره و اعضای تعاونی ‌‏ها ذکر کرد و گفت: 2 هزار و 300 شکایت مربوط به تخلفات هیئت مدیره و مدیران عامل و اعضای تعاونی ‌‏ها است.

علوی با اشاره به اینکه 30 تا 35 درصد اختلافات و تخلفات موجود تعاونی ها مربوط به استان تهران است، گفت: همین امر موجب شد که ضرورت ایجاد شورای حل اختلاف را ایجاب می‌‏کرد.