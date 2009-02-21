  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۸

در استان تهران؛

شورای حل اختلاف بخش تعاون تشکیل شد

شورای حل اختلاف بخش تعاون تشکیل شد

قائم مقام وزیر تعاون از گشایش نخستین شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاون در روز جاری خبر داد و گفت: تاکنون مردم در طرح مسکن مهر 850 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی امروز در گشایش نخستین شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاون در تهران گفت: تاکنون 150 هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده است که بیش از 25 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند.

قائم مقام وزیر تعاون اظهار داشت: با 42 میلیون نفری که در آینده جزو تعاونی ها خواهند شد در مجموع 40 درصد از مردم جامعه عضو تخصصی تعاونی ها خواهند شد.

علوی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت و رسیدگی امور 150 هزار تعاونی به صورت دستی انجام پذیر نیست وزارت تعاون طرح نظارت جامع هوشمند را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: این سیستم به صورت تجربی در مسکن مهر اجرا شد و با استفاده از این سیستم از مجموع چهار میلیون و 200 هزار نفر ثبت ‌‏نام شده در طرح مسکن مهر،‌ سه میلیون و 200 هزار نفر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.

معاون وزیر تعاون از سرمایه گذاری 850 میلیارد تومانی مردم در طرح مسکن مهر خبر داد و بیان داشت: در بخش نظارت بر عملکرد تعاونی ها طی 6 ماه سال جاری از 110 هزار تعاونی 9 هزار و 375 تعاونی مورد بررسی عملکرد قرار گرفتند.

علوی خاطر نشان کرد: هشت هزار و 84 تعاونی توسط وزارت تعاون، 291 تعاونی توسط خود اعضا از طریق اتحادیه‌‏های تعاونی و هزار و 360 تعاونی نیز از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و ارزیابی واقع شدند.

قائم مقام وزیر تعاون مجموع شکایات تعاونی ها را در شش ماه گذشته 3 هزار و 750 فقره اعلام کرد و گفت: این میزان معادل سه و چهار دهم درصد کل شکایات است.

وی بیشترین تخلفات صورت گرفته را در حوزه تعاون مربوط به هیئت مدیره و اعضای تعاونی ‌‏ها ذکر کرد و گفت: 2 هزار و 300 شکایت مربوط به تخلفات هیئت مدیره و مدیران عامل و اعضای تعاونی ‌‏ها است.

علوی با اشاره به اینکه 30 تا 35 درصد اختلافات و تخلفات موجود تعاونی ها مربوط به استان تهران است، گفت: همین امر موجب شد که ضرورت ایجاد شورای حل اختلاف را ایجاب می‌‏کرد.

کد مطلب 837886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها