حلقه های مفقوده صنعت چای شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در املش، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس هشتم عصر شنبه در جمع مسئولان این شهرستان اظهارداشت: توسعه بخش کشاورزی با توجه به اینکه شغل اول مردم این منطقه را تشکیل می دهد ضروریست.
وی با اعلام اینکه چای، برنج و پرورش دام از ظرفیتهای مهم منطقه است، متذکر شد: با اختصاص اعتبارات و تسهیلات ویژه باید بستر مناسب رشد و توسعه بخش کشاورزی را به خوبی فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی مهمترین پتانسیل برای رسیدن به توسعه کشاورزی است افزود: توسعه صنایع غذایی و تبدیلی میتوان هم از نظر افزایش چشمگیر ارزش افزوده محصولات کشاورزی و هم از نظر ایجاد اشتغال به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
عباسی تصریح کرد: با توجه به پتانسیلهایی که در زمینه تولید انواع محصولات کشاورزی و لبنی در منطقه وجود دارد مسئولان و برنامه ریزان باید بیش از گذشته به صنایع تبدیلی توجه و یک برنامه منسجم و حساب شده در این زمینه تدوین کنند.
نماینده مجلس هشتم ادامه داد: دولت نقش اساسی در تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در زمینه صنایع تبدیلی دارد.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس همچنین یادآور شد: با وجود اینکه این استان به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی، خدادادی و جاذبه های فراوان گردشگری، موقعیت منحصر به فرد و بی نظیری در دنیا دارد اما استفاده مطلوبی از این موقعیت نمی شود.
