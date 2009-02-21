احداث خانه مطبوعات شهریار همت تمام خبرنگاران را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش بعد از ظهر امروز در بازدید از اولین نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی استان تهران در شهرستان شهریار با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در جمع خبرنگاران در ابتدای حضور خود در غرفه مهر با تشکر از فعالیت و شرکت این خبرگزاری در این نمایشگاه استانی، از حضور سبز و کارآمد تمامی خبرنگاران به خصوص مهر در تمامی مراسم ها و برنامه های شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

این مسئول در مورد احداث خانه مطبوعات در شهرستان شهریار اعلام کرد: در این زمینه خبرنگاران و اصحاب رسانه چه نوشتاری و مکتوب، صدا و سیما و خبرگزاریها باید پیگیریهای لازم را داشته باشند تا این خواسته آنان عملیاتی شود.

وی در ادامه با اشاره به زمان و موقعیت پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در آن زمان با حاکم بودن فضایی تمام فعالیتهای مکاتب مختلف متوجه این مسئله بود که دین را از جامعه بشری دور کنند و بیان داشتند که دین افیون ملتهاست.

این مسئول خاطرنشان کرد: تمامی تلاشها در آن زمان معطوف به این امر شد که مبارزات سازمان یافته علیه دین و ارزشهای دین آغاز شود به نحوی که تمامی اتفاقات و حرکات گویای همین قضیه بود.

عرفان منش بیان داشت: با پیروزی انقلاب تمامی این مکاتب، تلاشها و برنامه ریزیها پایان گرفت و با شعار دین و احیای ارزشهای تمدن اسلامی انقلاب پیروزی شد.

فرماندار شهریار عنوان کرد: هم اکنون انقلاب اسلامی ایران سه دهه پر افتخار همراه با سربلندی و صلابت را پشت سر گذاشته است.

وی متذکر شد: هم اکنون وظیفه ما است که در حوزه ترویج این اعتقادات و بهره گیری از شیوه های جدید برای ترویج دین الگوهای برتری را رای اداره جامعه ارائه کنیم.