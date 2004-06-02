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۱۳ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۲

در نطق نماينده زاهدان مطرح شد

انتقاد از عقب ماندگي استان سيستان و بلوچستان

حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان خواستار بهره گيري ازمديران توانمند و شايسته در سيستان و بلوچستان شد و گفت: اين استان با تمام امكانات بالقوه اي كه دارد متاسفانه همچنان عقب نگه داشته شده باقي مانده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، حسينعلي شهرياري درنطق پيش از دستور خود افزود: استان سيستان و بلوچستان به آزمايشگاه تربيت مديران تبديل شده است.

شهرياري افزود: سيستان و بلوچستان  پشتيباني وحدت جهان اسلام است و توسعه و ترقي اين استان با دارا بودن استعدادهاي بالقوه كشاورزي ، شيلات ، جهانگردي،  معادن و درياي آزاد مي تواند الگوي موفقي براي همسايگان شرقي جمهوري اسلامي باشد.

نماينده زاهدان گفت: متاسفانه هفت سال خشكسالي قواي مردم محروم و مستضعف را بريده و چاره اي جز مهاجرت و حاشيه نشيني براي مردم باقي نگذاشته است و خدمات ارايه شده توسط كارگزاران در حد شان و منزلت و كرامت  انساني اين مردم محروم نبوده است.

شهرياري كم لطفي و بي مهري هاي موجود را حق مردم سيستان و بلوچستان ندانست و گفت: وام هاي پرداخت شده به كشاورزان استان به علت خشكسالي بسيار اندك است و پرداخت هاي بلا عوض مردم هم آنقدر ناچيز است كه توهين به مردم تلقي مي شود.

کد مطلب 83790

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