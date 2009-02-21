گفتگوی جدی تنها راه برقراری آشتی میان فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، جنبش حماس بار دیگر تاکید کرد: گفتگوی جدی و واقعی، تنها راه برای تحقق آشتی ملی فلسطین است و این جنبش هرگز مخالف گفتگو نبوده، بلکه خواستار ایجاد زمینه مستحکمی برای گفتگوها است تا اهدافی را که در خدمت طرح ملی فلسطینی باشد، محقق کند.



در بیانیه حماس آمده است : آزادی بازداشت شدگان در کرانه باختری یک گام ضروری برای موفقیت گفتگوها به شمار می رود.



حماس همچنین بار دیگر مخالفت خود را با مرتبط شدن عملیات مبادله اسیران فلسطینی با توافقنامه آتش بس یا بازگشایی گذرگاهها و شکست محاصره غزه اعلام و تصریح کرد هر مذاکرات جدیدی درباره اسیران نباید از نقطه صفر شروع شود.



جنبش حماس بار دیگر خاطر نشان کرد که امضای توافقنامه آتش بس باید همزمان با پایان محاصره و بازگشایی گذرگاهها و با سقف زمانی مشخصی همراه باشد.



کنفرانس آشتی برای پایان دادن به اختلافات میان فتح و حماس روز 25 فوریه(هفتم اسفند) در قاهره برگزار می شود.

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