ایجاد سازمان دانشگاههای غیرانتفاعی در وزارت علوم

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعداد دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی افزایش قابل اعتنایی پیدا کرده و این جمعیت دانشجویی نیازمند فعالیتهای فرهنگی و تخصیص بودجه فرهنگی است. همچنین لازم است دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی راه اندازی شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی لازم است دبیرخانه ای در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای این دانشگاهها شکل بگیرد تا این دبیرخانه به طور مستقل بتواند وضعیت فرهنگی، دانشجویی و آموزشی دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی را به صورت مستقل رصد و پشتیبانی کند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه اکنون سازمانی متولی دانشگاههای غیردولتی غیر انتفاعی در وزارت علوم وجود ندارد، گفت: معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با ارائه طرحی به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار راه اندازی سازمانی در وزارت علوم مختص دانشگاههای غیر انتفاعی شد.