به گزارش خبرگزاری مهر، گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان بعد از ظهر امروز با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. لاریجانی در این دیدار روابط ایران را با مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان در سالهای اخیر رو به رشد و در عین حال برخوردار از فراز و نشیب خواند.
وی با اشاره به سابقه دیرینه مناسبات و همکاریهای بین ملتهای دو کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان میتوانند متناسب با ظرفیتهای بالقوه موجود، روابط و همکاریهای خود را در زمینههای مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی هر چه بیشتر گسترش دهند.
رئیس مجلس بر آمادگی ایران برای همکاریهای دوجانبه در زمینههای انرژی و اقتصادی و تجاری با آلمان و سایر کشورهای اروپایی تاکید کرد و با انتقاد از رویکرد دوگانه برخی کشورها در مقابل تروریسم، اقدام اتحادیه اروپا را در خارج کردن نام منافقین از فهرست گروههای تروریستی یا مذاکره پنهانی با برخی تروریستها در منطقه را از مصادیق بارز این رویکرد دوگانه دانست.
لاریجانی خاطرنشان کرد: تروریست خوب و تروریست بد به ادبیات برخی کشورها اضافه شده و پناه دادن به تروریستهای شناخته شده بینالمللی تصویر تاریکی در ذهن مردم ایران ایجاد میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید آمریکا با شعار تغییر نیز گفت: باید در انتظار تغییر رویکردها و رفتارهای دولتمردان آمریکایی بود و احساس کرد اشتباهات هشت ساله دولت قبلی آمریکا تکرار نمیشود.
وی در ادامه با اشاره به حوادث و تحولات منطقهای در سالهای اخیر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نقش مثبت و سازنده در تحولات سالهای اخیر به ویژه در افغانستان و عراق داشته و مسیری درست را پیموده است.
وی افزود: حماس در فلسطین و حزب الله در لبنان که با رای مردم خود وارد عرصه تصمیمگیریهای ملی شدهاند چرا باید در دنیای غرب تروریست خوانده شوند، آنگاه رژیم صهیونیستی که مصداق تروریسم دولتی است صلحطلب تلقی شود؟
لاریجانی در ارتباط با موضوع هستهای ایران نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران به تمام مقررات و نظامهای بینالمللی عمل کرده و محروم کردن ایران از دانش و انرژی هستهای در مقاصد صلحآمیز برای ملت ایران امری محال و غیر ممکن است.
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