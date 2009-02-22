آیین نامه جدید 6 کمیته فدراسیون فوتبال نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست که در ادامه بررسی آئین نامه کمیته های مالی، دوپینگ، تعیین وضعیت بازیکنان ، داوران و انضباطی خواهد بود ، آئین نامه های مذکور پس از اصلاحات لازم به تصویب نهایی خواهد رسید.

در این نشست همچنین مهدی تاج رئیس کمیته تیم های ملی گزارشی ازعملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان درمسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملتهای آسیا همچنین ارائه برنامه های این تیم تا خردادماه سال آینده از دیگرموضوعات مورد طرح در نشست آتی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خواهد بود.

ارائه گزارش فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان پیرامون وضعیت فوتبال بانوان و برنامه های آینده این کمیته از دیگرموضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.