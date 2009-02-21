  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۴

لیگ دسته اول واترپلو /

تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک فینالیست شدند

تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک فینالیست شدند

تیم های تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک به فینال پنجمین دوره مسابقات لیگ دسته اول واترپلو باشگاههای کشور راه یافتند.

به گزارش خبرنگارمهر، رقابتهای ضربدری برای مشخص شدن چهره تیم های صعود کننده به دیدار فینال مسابقات لیگ دسته اول واترپلو ساعتی پیش در استخر 7 تیر بندرعباس برگزار شد که این نتایج بدست آمد:
تراکتورسازی تبریز 13 - هیئت شنای خوزستان 12
آلومینیوم سازی اراک 11 - هیئت شنای هرمزگان 5

به این ترتیب فردا و از ساعت 10 صبح مسابقات رده بندی و فینال لیگ دسته اول واترپلو در بندرعباس انجام خواهد شد و طی آن تیم های خوزستان و هرمزگان (میزبان مسابقات) در دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و پس از آن تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک در فینال مقابل هم قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 837933

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها