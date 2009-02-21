تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک فینالیست شدند

به گزارش خبرنگارمهر، رقابتهای ضربدری برای مشخص شدن چهره تیم های صعود کننده به دیدار فینال مسابقات لیگ دسته اول واترپلو ساعتی پیش در استخر 7 تیر بندرعباس برگزار شد که این نتایج بدست آمد:

تراکتورسازی تبریز 13 - هیئت شنای خوزستان 12

آلومینیوم سازی اراک 11 - هیئت شنای هرمزگان 5



به این ترتیب فردا و از ساعت 10 صبح مسابقات رده بندی و فینال لیگ دسته اول واترپلو در بندرعباس انجام خواهد شد و طی آن تیم های خوزستان و هرمزگان (میزبان مسابقات) در دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و پس از آن تراکتورسازی تبریز و آلومینیوم سازی اراک در فینال مقابل هم قرار خواهند گرفت.