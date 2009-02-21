وعده پلوسی درباره تداوم بازسازی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نانسی پلوسی" که در راس هیئتی هشت نفره از کنگره آمریکا به افغانستان سفر کرده است، روز شنبه با "حامد کرزی " رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

وی در این دیدار گفت که آمریکا روند بازسازی افغانستان را به عنوان بخشی از راهبرد جدید "جنگ بر ضد ترور" سرعت خواهد بخشید.

در این دیدار همچنین کرزای ابراز امیدواری کرد که توافقات اخیر افغانستان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بتواند به کشتار غیرنظامیان افغان در اثر حملات خارجی ها پایان دهد.

این در حالی است که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اخیرا دستور اعزام 17 هزار نیروی اضافی به افغانستان را صادر کرده است.

در همین حال، رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان امروز به آمریکا سفر می کند تا آخرین تحولات مربوط به کشورش را با مقامها در واشنگتن مورد ارزیابی قرار دهد.