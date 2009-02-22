اعتراض یک نماینده به اعلام مصوبات سفرهای استانی بدون نظر نمایندگان

عبدالجبار کرمی نماینده شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران که با انتشار نامه ای خطاب به مجمع نمایندگان استان کردستان، سفرهای استانی هیئت دولت را به چالش کشیده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، بر مواضع انتقادی خود نسبت به سفرهای مذکور تاکید کرد.

وی در این زمینه گفت: مجلس اگر در راس امور است باید نسبت به همه امور آگاهی داشته باشد، این درحالی است که مصوبات سفر های استانی قبل از سفر و بدون نظر کارشناسی و اطلاع نمایندگان استان تهیه و سپس به تصویب می رسد.

نماینده سنندج تصریح کرد: مردم حوزه انتخابیه از ما توقع دارند مصوباتی در این سفرها به تصویب برسد که مشکلاتشان را حل کند. مردم معتقدند نماینده آنان می تواند از اجرای طرح های مفید دفاع و از اجرای طرح هایی که توجیه ندارند جلوگیری کند حال چطورهیئت وزیران مصوباتی را به تصویب می رساند که بدون اطلاع نمایندگان استان است وحتی درپیگیری ومطالعه مصوبات جواب مشخصی داده نمی شود و یا با جمله "محرمانه است" روبه رو می شویم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید نمود: چندین بار به سعیدلو معاون رئیس جمهور مراجعه کردم و حتی با رئیس جمهور مکاتبه داشته ام برای آنکه نمایندگان را در جلسات دولت که به منظور بررسی مشکلات استان تشکیل می شود شرکت دهند اما این درخواست نتیجه نداده است.

کرمی در بخش دیگر این گفتگو اظهار داشت: نظر ما این است نمایندگان باید نسبت به طرح های در دست بررسی نظر دهند و از مصوبات آگاهی داشته باشند، تا قبل از اجرای آن اگر مشکلی از مشکلات استان حل نمی کند اصلا اجرایی نشود زیرا اگر طرحی به اجرا برسد و مضرات آن بیشتر باشد یا فایده ای نداشته باشد نظارت نمایندگان به چه کار می آید؟

وی ادامه داد: وقتی 48 ساعت قبل از سفر به نماینده اطلاع می دهند سفر قرار است انجام شود، درحالی که ما حق رای و نظر نداریم، آیا این وهن مجلس نیست؟ ما از زمان سفر هم بی اطلاع هستیم چه برسد به مصوبات استانی.

کرمی به اعتراض تند خود که به صورت مکتوب به نشریات و نمایندگان استان ارائه شده ، اشاره کرد و یادآور شد: من در تاریخ 13 شهریور ماه درجلسه ای که با رئیس جمهور داشتم تاکید کردم اگرمنوال همینطور ادامه یابد و نگاه دولت به مجلس و نمایندگان تغییر نکند در دور بعدی سفر هیئت دولت را همراهی نخواهم کرد ، حتی اگر تنها نماینده ای باشم که این سفر را تحریم کنم.

نماینده سنندج گفت: ما نماینده دولت نیستیم پس باید جدا از دولت نسبت به اقداماتی که قرار است در استان انجام شود نظر داشته باشیم. زمانی که نمایندگان هم وکیل الدوله شوند فساد حاکم می شود زیرا پیام یکی شدن ناظر و مجری، فساد است. اگر جایگاه رفیع مجلس با مسامحه از بین برود، کشور پیشرفت نمی کند.

براساس برنامه زمان بندی شده سفر هیئت دولت به استان کردستان قرار است در آینده ای نزدیک انجام شود.



