تیم فوتبال امید به ویتنام دعوت شد/ 30 بازیکن به اردو دعوت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، طی دعوتنامه ای که روز گذشته به فدراسیون فوتبال کشورمان رسید، تیم فوتبال امید ایران به تورنمنت 8 جانبه زیر 21 سال که مهرماه سال آینده در ویتنام برگزار می شود، دعوت شد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال کشورمان با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: در این تورنمنت تیم های فنلاند، چین، ویتنام و به احتمال زیاد تیم های کره جنوبی و ژاپن حضور دارند که می تواند تورنمنت خوبی برای آماده سازی تیم امید باشد.

وی ادامه داد: نخستین مرحله از اردوی تیم فوتبال امید کشورمان طی روزهای 26 تا 29 اسفندماه و با شرکت نفرات برتر تیم جوانان ایران که در مسابقات قهرمانی جوانان آسیای عربستان حضور داشتند و گروه 15 نفره از بازیکنان برتر لیگ های مختلف ایران(در مجموع 30 ملی پوش) با نظر برادران پیروانی برگزار می شود.

فریدون معینی همچنین خاطرنشان کرد: اردوهای اصلی تیم امید از ششم اردیبهشت ماه و با تعطیلی رقابت های لیگ برتر آغاز می شود، ضمن اینکه مهمترین اردوی این تیم که شامل 3 هفته اردوی متوالی است، از روز 21 تیرماه و به احتمال زیاد در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.