رشته های زیرمجموعه پزشکی در دانشگاه آزاد سوادکوه ایجاد می شود

عباس احمدی قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورت تصویب دانشگاه مرکز، این واحد دانشگاهی از سال آینده اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های مختلف پزشکی خواهد کرد.

وی تعداد و نوع رشته های این واحد دانشگاهی را اعلام نکرد و افزود: تا کنون 15 رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه ایجاد شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با اشاره به اینکه بیش از نیمی از دانشجویان معادل 1200 نفر علاقمند به تحصیل در این واحد دانشگاهی، امسال جذب شدند تعداد دانشجویان این دانشگاه را دو هزار و 700 نفر ذکر کرد.

احمدی قزوینی با بیان اینکه ساخت سلف سرویس جدید به وسعت هزار و 800 متر مربع و سه طبقه در برنامه است یادآور شد: این مکان اواخر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اعلام این مهم که رایزنی هایی با مسئولین شهری برای تامین زمین جهت ساخت سوله ورزشی دانشجویان برنامه ریزی شده است اظهار داشت: این دانشگاه قصد دارد خوابگاه بزرگ دانشجویی برای برادران را ایجاد کند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هم اکنون دو خوابگاه دختران به صورت استیجاری در این دانشگاه است اظهار داشت: قصد داریم با همکاری شهرداری و تهیه زمین نسبت به ساخت خوابگاه دختران اقدام کنیم.

وی از ساخت نمازخانه بزرگ دانشگاه به وسعت 800 متر مربع به زودی در این واحد دانشگاهی خبر داد و افزود: ساختمان پنج طبقه بزرگ آموزشی در حال ساخت بوده که در سال تحصیلی آینده آماده بهره برداری خواهد بود.

احمدی قزوینی با اشاره به مجوز ایجاد پارک علمی و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه خاطرنشان کرد: این پارک با هدف مزیت و نیازسنجی گیاهان دارویی بکر منطقه برنامه ریزی و فعالیت خواهد کرد.