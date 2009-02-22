به گزارش خبرنگار مهر، "آنیل کانا" که جمعه شب به دعوت مسئولان فدراسیون تنیس ایران وارد تهران شد شب گذشته در جمع نمایندگان رسانه‌های خبری ضمن ابراز خرسندی از حضور درایران گفت: ایران یکی ازکشورهای تاثیرگذار و مهم در ATF است.

وی که همزمان ریاست فدراسیون تنیس هند را نیز عهده‌دار است با تاکید بر عمومی بودن ورزش تنیس تصریح کرد: تنیس دیگر ورزش مخصوص متمول‌ها نیست. امروزه طبقه متوسط جوامع مختلف و حتی طبقات پائین می‌توانند به راحتی به این رشته روی آورده و در آن فعالیت داشته باشند. حتی بسیاری از بازیکنان برتر رنکینگ جهانی جزو طبقه متوسط کشور خود هستند. تنیس بهترین ورزش برای هر فرد است.

رئیس هندی کنفدراسیون تنیس آسیا بر لزوم توجه یکسان به ورزش تنیس برای مردان و زنان اشاره کرد و افزود: نباید هیچ تبعیضی بین مردان و زنان ورزشکار قائل شد. من به نمایندگی از کنفدراسیون تنیس آسیا از مدیران فدراسیون این رشته در ایران تشکر می‎کنم که فرصت حضور بانوان تنیس‌باز در مسابقات استرالیا را فراهم کردند. قول می‌دهم از هیچ حمایتی برای کمک به تنیس ایران دریغ نکنم.

وی به برگزاری جلسه با مسئولان کمیته‌های مختلف فدراسیون تنیس ایران اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه اعضای فدراسیون همگی به برنامه‌ریزی برای تقویت تنیس جوانان اعتقاد دارند. به همین دلیل در اولین فرصت پیشنهاد معرفی ایران به عنوان پایگاه تنیس غرب آسیا را در جلسات آتی کنفدراسیون آسیا مطرح می‌کنم.

کانا ادامه داد: حتما یک مربی واحد برای این پایگاه معرفی می‌کنم تا با حضور دائم در ایران در فعالیت‌های پایگاه مشارکت داشته باشد.

رئیس فدراسیون تنیس هند به آموزش مربیان ایرانی اشاره و خاطرنشان کرد: این یک نکته مهم و تاثیر گذار برای آینده تنیس ایران است. ایران می‌تواند در منطقه جایگاه خوبی داشته باشد. حضور 4 مربی ایرانی در کارگاه آموزشی که 18 تا 20 مارس در هند برگزار می‌شود، هم بسیار امیدوار کننده است.

"پیگیری رایزنی‌ها تا حصول نتیجه برای حضور نمایندگانی از ایران در کمیته‌های مختلف کنفدراسیون تنیس آسیا (ATF) یکی دیگر از دستاوردهای مهم سفر آنیل کانا به تهران بود. بر این اساس مهرشاد پورسعید و سید حسین موسوی روسای کمیته‌های پزشکی و ساحلی فدراسیون تنیس کشورمان به عضویت کمیته‌های آسیایی منصوب خواهند شد. در این میان احتمال انتصاب موسوی که پایه گذار تنیس ساحلی در ایران بود به عنوان رئیس کمیته تنیس ساحلی ATF بسیار زیاد است."

کانا در این زمینه تصریح کرد: به محض بازگشت موافقت رسمی خود را برای آسیایی شدن این دو ایرانی اعلام می‌کنم تا بتوانیم از توانایی‌های آنها در سطح قاره بهره ببریم.

"همچنین عضویت علیرضا خروشی رئیس فدراسیون تنیس کشورمان به عنوان رئیس کمیته آموزش و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیایی این رشته دیگر کرسی‌ مهم آسیایی است که بزودی از آن تنیس ایران می‌شود."

رئیس ATF گفت: این تصمیم به خاطر فعالیت‌های مثمرثمر رئیس ایران اتخاذ شده است. به همین دلیل در اجلاس 25 مارس خروشی به طور رسمی به عنوان رئیس کمیته آموزش و عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیایی تنیس معرفی می‌شوند تا برای مدت چهار سال عهده دار این دو پست باشند.

کانا در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه ایران باید حداقل 3 بازیکن در فهرست 100 نفر برتر دنیا داشته باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزی‌هایی که برای جوانان ایران در نظر گرفته شده است و همچنین گارگاه‌های آموزشی و مسابقاتی که تنیس‌بازان ایران در پیش دارند، ورزشکاران تنیس ایران می‌توانند تا سال 2010 در هر دو بخش مردان و زنان دررنکینگ جهانی رده خوبی را به خود اختصاص دهند. حتی ایرانی‌ها می توانند تا سال 2012 به قابلیت‎های لازم برای حضور درمسابقات ویمبلدون دست یابند.

پرسش و پاسخ خبرنگاران

"چه شد که رئیس کنفدراسیون آسیا به ایران سفر کرد؟"

کانا در پاسخ به این سوال گفت: سال گذشته به دلیل مشغله کاری نتوانستم به دعوت مسئولان فدراسیون ایران برای حضور در تهران پاسخ دهم. هرچند که علاقه زیادی داشتم تا از مسابقات داخلی و امکانات کشور شما بازیدی داشته باشم. خوشحالم که این فرصت برایم فراهم شد. ازهیچ کمکی برای پیشرفت تنیس ایران کوتاهی نخواهم کرد.

وی به پیشرفت تنیس در ایران اشاره کرد و اظهارداشت: رشد تنیس ایران قابل توجه است. خوشحالم که ایران به عنوان تنها کشور غرب آسیا در مسابقات فدکاپ شرکت دارد. البته ایران در حال حاضر در گروه 3 مسابقات دیویس کاپ آسیا شرکت دارد که باید برای صعود به گروه 2 تلاش داشته باشد. درمجموع امیدوارم ایران با پتانسیل‌هایی که دراختیار دارد، به تیم اول آسیا تبدیل شود.

وی که صبح روزگذشته نشست مشترکی با رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و همچنین دبیر این کمیته داشت، ضمن اشاره به محورهای مورد بحث در این نشست تصریح کرد: آنها پذیرفتند که فدراسیون تنیس ایران از نظر مالی و برنامه‌ریزی آموزشی به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. همچنین با پیشنهاد علیرضا خروشی تصویب شد که درسال 2010 کارگاه آموزشی مربیان در ایران برگزار شود. احتمالا بیش از 200 مربی آسیایی در این کارگاه حضور داشته باشند.

رئیس کنفدراسیون تنیس آسیا در پاسخ به این سوال که قابلیت‌های تنیس بازان این قاره برای حضور در مسابقات حرفه‌ای دنیا در چه حد است، گفت: در پاسخ به این سوال تنها به این بسنده می‌کنم که دختری از تایلند و پسری از چین تایپه صدرنشیان رنکینگ 2008 بودند. در رده بزرگسالان و دربخش زنان هم 70 نفر اول به طور کامل از اروپا هستند. اما 15 نفر از 30 بعدی آسیایی هستند.

"چرا تنیس‌بازان زن آسیا در مقایسه مردان این قاره شرایط به مراتب بهتری دارند؟"

کانا این سوال را اینگونه پاسخ داد: همه چیز در تنیس حرفه‌ای به رده ‌بندی جهانی بستگی دارد. ممکن است مسابقاتی که در سطح آسیا و برای زنان برگزار می‌شود، به دلیل راه طولانی و سختی سفر شرکت‌کننده غیرآسیایی کمی داشته باشد. این موضوع این فرصت را در اختیار زنان تنیس‌باز آسیا قرار می‌دهد که باکسب امتیاز در رنکینگ جهانی صعود داشته باشند. در حالی در بخش مردان معمولا ورزشکاران اروپایی زیادی شرکت دارند. به همین دلیل شانس ورزشکار مرد آسیا برای کسب امتیازات لازم جهت رنکینگ جهانی کم می‌شود.

وی در تکمیل توضیحات خود در این زمینه یادآور شد: قصد داریم این پیشنهاد را به فدراسیون جهانی تنیس بدهیم تا در صورت امکان مسابقات حرفه‌ای مخصوص آسیایی‌ها دراین قاره برگزار شود. در این صورت شانس مردان هم برای دستیابی به موقعیت‌های بهتر در رنکینگ جهانی افزایش می‌یابد.

"آنیل کانا" رئیس هندی کنفدراسیون تنیس آسیا صبح امروز کشورمان را ترک کرد.