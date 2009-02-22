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۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۹

5 هزار قرص روانگردان در خرم آباد کشف شد

5 هزار قرص روانگردان در خرم آباد کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از کشف 5 هزار و 551 عدد قرص روانگردان در خرم آباد خبر داد.

سرهنگ اسماعیل هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، گفت: ماموران نیروی انتظامی پاسگاه چنار خرم آباد با استناد به گزارشی مبنی بر اینکه دو نفر با هویت معلوم در امر توزیع قرصهای روانگردان در سطح شهر این شهر فعالیت دارند وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از بازرسی از فروشگاه این دو مظنون، موفق به کشف پنج هزار و 551 عدد قرص روانگردان شدند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از مردم این شهر درخواست کرد با هوشیاری در برخورد با افراد مشکوک به تهیه و توزیع قرصهای روانگردان، مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 838008

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