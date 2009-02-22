فرید براتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عیدی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که معادل یکماه مستمری آنان است و با مستمری اسفند پرداخت می‌شود. همچنین گویا قرار است وزارت رفاه نیز بن‌هایی برای مددجویان تحت پوشش در نظر بگیرد.

بر اساس اعلام سازمان بهزیستی در حال حاضر مستمری خانواده یکنفره زن سرپرست 32 هزار و 500 تومان است و بر اساس بعد خانوار این میزان افزایش پیدا می‌کند، به طوری که یک خانواده پنج نفری 60 هزار تومان مستمری دریافت می‌کند.

مدیر کل دفتر امور زنان سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: هم اکنون مستمری و عیدی مددجویان بهزیستی از طریق حساب جام به حساب آنان واریز می شود.

در حال حاضر 174 هزار خانوار زن سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و 20 تا 30 هزار نیز برای دریافت خدمات پشت نوبت این سازمان قرار دارند.

براتی در مورد تاخیر در پرداخت مستمری زنان سرپرست خانوار نیز گفت: تاخیری در پرداخت مستمری زنان سرپرست خانوار به وجود نیامده و مستمری دی‌ماه آنان نیز به حسابشان واریز شده است.